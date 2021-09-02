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Туризм

16:30

Названы страны Европы, которые могут посетить привитые россияне

туризм

Фото: depositphotos/Grauvision

Российским путешественникам напомнили, какие страны Европы можно посетить с сертификатом о вакцинации. Об этом сообщает АТОР.

С 1 сентября туристы, привитые любой российской вакциной ("Спутник V", "Спутник Лайт", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона"), могут посетить Албанию. Вакцинированным россиянам не нужно предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста.

В Болгарию можно въехать только при наличии сертификата о вакцинации препаратом "Спутник V". Всем остальным нужно будет предоставить справку с результатом отрицательного ПЦР-теста.

В Черногории россияне вместо отрицательного ПЦР-теста могут предъявить документы о вакцинации двумя компонентами, но уточнений по конкретным препаратам нет.

Туристы, привитые "Спутником V", свободно могут посетить Македонию. Все остальные должны сдать ПЦР-анализ перед поездкой.

Для посещения Хорватии отрицательный ПЦР-тест понадобится всем без исключения туристам, даже вакцинированным.

На Кипре привитые "Спутником V" туристы могут не предоставлять справку с результатом сделанного заранее ПЦР-анализа, однако всем путешественникам нужно будет сдать тест по прилете в страну.

В настоящее время только четыре страны принимают сертификаты о вакцинации всеми четырьмя российскими препаратами – это Турция, Тунис, Венгрия и Албания.

С 30 августа власти Греции обновили санитарные протоколы для граждан и гостей государства. Новые требования будут действовать до 6 сентября, однако в дальнейшем их могут продлить на более длительный срок. В гостиницах и аэропортах у непривитых туристов не будут требовать сертификаты.

Иностранцы по-прежнему смогут свободно посещать рестораны, бары и кафе на территории отелей и заведения общепита в воздушных гаванях. Документы также не нужны для посещения продуктовых лавок, заправочных станций, табачных киосков и ветеринарных магазинов.

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