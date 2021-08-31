"Аэрофлот" начал продажу билетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Фото: Москва 24/Александр Авилов
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на прямые пассажирские рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полеты будут осуществляться из Москвы с 1 октября, сообщается на сайте авиакомпании.
Согласно расписанию, по данным направлениям ежедневно будет летать по два рейса.
Позднее во вторник, 31 августа, стало известно, что S7 Airlines также открыл продажи на рейсы из Москвы на курорты Египта. Авиакомпания будет выполнять прямые рейсы в Хургаду раз в неделю, в Шарм-эль-Шейх - дважды в неделю.
Ранее авиакомпания Egypt Air увеличила частоту рейсов из Москвы на египетские курорты с 7 до 10 в неделю. Авиакомпания выполняет рейсы между Москвой и Египтом в партнерстве с туроператором "TUI Россия".
Прямые рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх возобновились с 9 августа. Для поездки туристам нужно иметь сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.
В Росавиации предложили увеличить количество рейсов в Египет
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