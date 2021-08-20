Посол Египта рассказал об увеличении числа рейсов из России

Фото: ТАСС/Елена Афонина
Посол Египта в Москве Ихаб Наср сообщил, что с 27-го августа число рейсов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет увеличено до 60 – по 30 в каждый из городов. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что возвращение российских туристов на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх очень важно и для жителей городов, и для бизнесменов.
"Мы готовимся к тому, что 27 августа начнется следующий этап. С 27 числа будет 30 рейсов из Москвы в Шарм-эль-Шейх и 30 рейсов в Хургаду", – сказал Наср.
По его словам, возобновление регулярного авиасообщения между странами поспособствует развитию отношений между Каиром и Москвой.
Наср добавил, что рейсы на египетские курорты из России будут выполняться ежедневно.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Egypt Air с 20 августа увеличит частоту рейсов из Москвы на египетские курорты с 7 до 10 в неделю. Авиакомпания выполняет рейсы между Москвой и Египтом в партнерстве с туроператором "TUI Россия".
Прямые рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх возобновились с 9 августа. Для поездки туристам нужно иметь сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.
Справка на английском языке должна быть снабжена QR-кодом или штрихкодом, который при сканировании открывает именно данные человека, а не сайт лаборатории. Сдать тест можно и в аэропорту сразу после прилета.
"Специальный репортаж": Египет ждет
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: