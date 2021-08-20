Посол Египта рассказал об увеличении числа рейсов из России

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Посол Египта в Москве Ихаб Наср сообщил, что с 27-го августа число рейсов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет увеличено до 60 – по 30 в каждый из городов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что возвращение российских туристов на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх очень важно и для жителей городов, и для бизнесменов.



"Мы готовимся к тому, что 27 августа начнется следующий этап. С 27 числа будет 30 рейсов из Москвы в Шарм-эль-Шейх и 30 рейсов в Хургаду", – сказал Наср.

По его словам, возобновление регулярного авиасообщения между странами поспособствует развитию отношений между Каиром и Москвой.

Наср добавил, что рейсы на египетские курорты из России будут выполняться ежедневно.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Egypt Air с 20 августа увеличит частоту рейсов из Москвы на египетские курорты с 7 до 10 в неделю. Авиакомпания выполняет рейсы между Москвой и Египтом в партнерстве с туроператором "TUI Россия".

Прямые рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх возобновились с 9 августа. Для поездки туристам нужно иметь сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.

Справка на английском языке должна быть снабжена QR-кодом или штрихкодом, который при сканировании открывает именно данные человека, а не сайт лаборатории. Сдать тест можно и в аэропорту сразу после прилета.

