Egypt Air увеличит частоту рейсов из Москвы на курорты Египта

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Авиакомпания Egypt Air с 20 августа увеличит частоту рейсов из Москвы на египетское курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада с 7 до 10 в неделю. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу туроператора TUI Россия.
"С 20 августа мы увеличим до 10 число рейсов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Мы уже получили все подтверждения от министерства гражданской авиации Египта. Всего будет по 5 рейсов на каждый курорт", – сообщили сотрудники компании.
Egypt Air выполняет рейсы между Москвой и Египтом в партнерстве с туроператором "TUI Россия".
Напомним, что с 9 августа возобновились прямые рейсы из Москвы в Египет. Первые туристы отправились в Хургаду в 05:10. С собой им нужно обязательно иметь прививочный сертификат или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета.
Справка на английском языке должна быть снабжена QR-кодом или штрих-кодом, который при сканировании открывает именно данные человека, а не сайт лаборатории. Сдать тест можно и в аэропорту сразу после прилета, но, во-первых, это стоит 30 долларов, во-вторых, придется стоять в очереди, а после – до получения результатов не выходить из отеля. Обычно на ожидание уходят сутки. В Египте действует масочный режим.
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