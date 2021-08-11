Специалист рассказал о спросе на поездки в Турцию, Египет и Доминикану

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Член Президиума "Альянса туристических агентств России" Алексан Мкртчян рассказал о спросе на отдых в Турции, Египте и Доминикане, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"С одной стороны, упал туристический поток, пандемия сыграла свою роль, но с другой – на то, что открыто, такое ощущение, что никакой пандемии нет", – отметил эксперт.
По его словам, несмотря на коронавирус, спрос на заграничный отдых достаточно большой.
Отмечается, что в Турцию россияне могут вылететь из 38 городов. На египетские курорты сегодня можно улететь из Москвы: совершается порядка двух десятков рейсов в неделю. Как уточнил Мкртчян, цены на полеты сейчас высокие. Они должны снизиться на 20–30% после увеличения числа вылетов.
Также специалист прогнозирует появление достаточного спроса на поездки в Доминикану. В то же время он считает, что это будет ближе к осени или зиме, когда на Черном и Средиземном море станет прохладнее.
Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на отпуске, планируя поездки по стране. По словам специалистов, рекомендуется заранее искать номера в отелях с помощью специализированных сайтов. Также следует почитать отзывы, чтобы не испортить поездку. Они уточнили, что можно подписаться на рассылки авиакомпаний: это позволит в числе первых узнавать о выгодных ценах на перелеты.
К осени стоимость туров в Египет может снизиться – АТОР
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