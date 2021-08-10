Названы любимые направления россиян для событийного отдыха

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Российские туристы назвали любимые направления для отдыха, приуроченного к праздникам или событиям, а также где проходили их самые запоминающиеся путешествия, сообщает RT.

Для празднования важного события в путешествие отправляются 58% россиян. Согласно опросам, свой день рождения в другой стране или городе хотя бы раз отмечали 59% респондентов, а Новый год – 45%.

Как рассказали эксперты, среди направлений для событийного отдыха у российских туристов чаще всего была Италия: 10% проводили там медовый месяц, отмечали дни рождения и посещали карнавал в Венеции. Второе место занимает Таиланд (9%), где многие встречают Новый год или женятся.

7,5% опрошенных отметили Францию, в особенности Париж. Путешествие в Испанию запомнилось 7% туристов: они посещали там футбольные матчи или отмечали наступление Нового года на Канарских островах.

Среди направлений по России в плане событийного туризма пользующимся популярностью оказался Санкт-Петербург – его отметили 19% участников опроса. Также среди российских городов туристы выбирают Сочи (11%), Эльбрус и Байкал (9%), Калининград (7%). Высоким спросом среди россиян пользуются Дагестан, Алтай и Камчатка (5,7%).

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин оценил популярность оздоровительного туризма среди граждан страны. Он рассказал, что наибольшее внимание россиян привлекают направления, доступные на фоне коронавирусных ограничений. Непосредственно в РФ востребованы туры на Байкал и на Сахалин.