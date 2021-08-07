В АТОР рассказали о росте популярности оздоровительного туризма среди россиян

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин оценил популярность оздоровительного туризма среди граждан страны. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Люди большое внимание уделяют отдыху на природе, предпочтительно на море, и, наверное, текущая тенденция – рост популярности оздоровительного отдыха, рекреационного отдыха", – заявил специалист.

Горин отметил, что происходящее напрямую связано с пандемией коронавируса – зачастую переболевшие стремятся не только отдохнуть, но и пройти реабилитацию.

Представитель АТОР также рассказал, что в наибольшее внимание россиян привлекают направления, доступные на фоне коронавирусных ограничений. Непосредственно в РФ востребованы туры на Байкал и на Сахалин.

Иностранные путешествия, как правило, организовывают всего 6-7 процентов россиян, указывает Горин. Он добавил, что в связи с закрытыми границами во многих странах этот показатель может быть даже меньше.

По данным сервиса по бронированию билетов Aviasales, туристы из России часто просматривают авиабилеты в закрытую Италию, а также в США. Из доступных для полетов стран по популярности лидируют Турция, Греция и Кипр.