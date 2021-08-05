Названы страны, куда хотят поехать россияне в этом году

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Стало известно, в какие страны россияне больше всего хотят поехать в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса по бронированию билетов Aviasales.

По данным результатов исследования, туристы из России часто просматривают авиабилеты в закрытую Италию, а также в США. Что касается более реальных вариантов – это Турция, Греция, Кипр, Грузия, Черногория, Болгария, Египет и Хорватия.

"В целом люди бронируют билеты туда же, куда ищут. Но США и Италия в этот список не вошли. Их место заняли Сербия и Арабские Эмираты", – говорится в сообщении.

На первой строчке рейтинга среди не только просматриваемых, но и покупаемых билетов оказалась Турция.

Ранее гражданам, направляющимся на отдых в Турцию, посоветовали внимательно следить за обстановкой в курортных городах. В министерстве иностранных дел напоминают, что сейчас на юге Турции бушуют лесные пожары.