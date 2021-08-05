В МИД РФ призвали туристов внимательнее выбирать места для отдыха в Турции

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Гражданам, направляющимся на отдых в Турцию, стоит внимательно следить за обстановкой в курортных городах. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

В министерстве иностранных дел напоминают, что сейчас на юге Турции бушуют лесные пожары. Гражданам, желающим провести отпуск в этой стране, стоит внимательно следить за обстановкой на местах.

Пилипсон отметил, что с июня прошлого года министерство культуры и туризма Турции совместно с другими профильными ведомствами внедрило в курортных зонах страны обязательную сертификацию отелей и предприятий туристического сектора по программе "Безопасный туризм". Организациям предписывается соблюдение санитарно-эпидемиологических критериев, таких как ношение масок, соблюдение социальной дистанции, контроль заполняемости гостиниц. Эти меры должны снизить риск заражения коронавирусом для сотрудников предприятий и отдыхающих.

Дипломат добавил, что перед началом летнего сезона в Турции провели аттестацию отелей, ресторанов, кафе и транспорта.

Лесные пожары в Турции начались недалеко от туристического города Анталья 28 июля. Из-за жары, сухой погоды и сильного ветра возгорание быстро распространилось и добралось до других городов.