В Альянсе турагентств заявили, что россиянам в Турции ничего не угрожает

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Российским туристам в Турции ничего не угрожает. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на исполнительного директора Альянса туристических агентств (АТА) Наталию Осипову.

"Меры безопасности с самого начала были повышены для наших туристов в Турции, и ситуация в первые же часы была взята под контроль. Поэтому на сегодняшний день нашим туристам ничего не угрожает, туристы ведут себя спокойно", – подчеркнула она.

Лесные пожары начались недалеко от туристического города Анталья 28 июля. В условиях жары, сухой погоды и сильного ветра возгорание быстро распространилось и добралось до других городов, в том числе курортных.

Ранее постояльцев трех пятизвездочных отелей Бодрума стали эвакуировать из-за нового лесного пожара, бушующего в регионе. Среди эвакуированных находятся 100 российских туристов, их временно разместили в других гостиницах.

