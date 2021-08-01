Организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за пожары в Турции – СМИ

21:46
Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN
Признанная в Турции террористической организацией группировка "Дети огня" взяли на себя ответственность за крупные пожары в стране. Об этом сообщает проправительственная газета Yeni Safak.
Организация публично объявила себя ответственной за лесные возгорания в соцсетях. При этом официальных заявлений пока сделано не было.
"Пора поставить турецкий режим на колени потоком огня, пока он не научится понимать другой язык", – говорится в сообщении группировки.
"Дети огня" регулярно устраивают лесные пожары в стране, начиная с 1990-х. Подобные акции они проводили и в прошлом году.
Лесные пожары начались недалеко от туристического города Антальи 28 июля. В условиях жары, сухой погоды и сильного ветра возгорание быстро распространилось и добралось до других городов, в том числе курортных.
Ранее постояльцев трех пятизвездочных отелей Бодрума стали эвакуировать из-за нового лесного пожара, бушующего в регионе. Среди эвакуированных находятся 100 российских туристов, их временно разместят в других гостиницах.
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