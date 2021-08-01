В Турции продолжают бороться с пятью лесными пожарами

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В Турции продолжается борьба только с пятью лесными пожарами. Об этом заявил в Twitter министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли, уточнив, что пожарные потушили 107 очагов возгорания.

Огонь не ликвидирован в двух районах Антальи и трех районах провинции Мугла.

Пакдемирли также отметил, что пожар в Бодруме, из-за которого пришлось эвакуировать жителей нескольких отелей, находится под контролем.

Лесные пожары начались в Турции с 28 июля. Первые возгорания возникли в двух местах в прилегающем к Анталье лесном массиве и быстро распространились на огромной территории из-за сильного ветра.

Ранее стало известно, что среди эвакуированных из Бодрума находятся 100 российских туристов, их временно разместят в других гостиницах. Представитель дипмиссии отметил, что серьезный очаг возгорания возник в восточном пригороде Бодрума 31 июля около 15:00 по московскому времени. Во избежание возможных жертв и пострадавших власти начали организованную эвакуацию местных жителей и туристов.

