Из трех отелей в Бодруме эвакуируют жителей из-за пожаров

19:37
Фото: телеграм-канал Москва 24
Постояльцев трех пятизвездочных отелей Бодрума стали эвакуировать из-за нового лесного пожара, бушующего в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Сегодня вспыхнул новый пожар в районе Умурча в Бодруме где-то в 12.40, затем он дошел до района Ичмелер. На месте бедствия ведутся работы по борьбе с пожаром, на данный момент угрозы для местных жителей или туристов нет", – отметили в ведомстве.
Эвакуацию туристов начали из соображений безопасности. На данный момент нет информации, были ли среди эвакуируемых российские туристы.
В Турции ведут борьбу с лесными пожарами с 28 июля. Первые возгорания возникли в двух местах в прилегающем к Анталье лесном массиве и быстро распространились на огромной территории из-за сильного ветра.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за помощь в тушении лесных пожаров. Как уточняется, российская сторона направила в охваченные огнем регионы Турции пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8.
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