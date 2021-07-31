Из трех отелей в Бодруме эвакуируют жителей из-за пожаров

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Постояльцев трех пятизвездочных отелей Бодрума стали эвакуировать из-за нового лесного пожара, бушующего в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сегодня вспыхнул новый пожар в районе Умурча в Бодруме где-то в 12.40, затем он дошел до района Ичмелер. На месте бедствия ведутся работы по борьбе с пожаром, на данный момент угрозы для местных жителей или туристов нет", – отметили в ведомстве.

Эвакуацию туристов начали из соображений безопасности. На данный момент нет информации, были ли среди эвакуируемых российские туристы.

В Турции ведут борьбу с лесными пожарами с 28 июля. Первые возгорания возникли в двух местах в прилегающем к Анталье лесном массиве и быстро распространились на огромной территории из-за сильного ветра.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за помощь в тушении лесных пожаров. Как уточняется, российская сторона направила в охваченные огнем регионы Турции пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8.

