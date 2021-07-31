Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы Турции зоной бедствия

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что районы на юге страны, которые пострадали от лесных пожаров, объявлены зоной бедствия.

"Мы объявили наши районы, пострадавшие от лесных пожаров, зоной бедствия. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации, возместить ущерб и сделать все возможное для того, чтобы стало лучше, чем раньше", – написал турецкий лидер в Twitter.

Сильный лесной пожар разгорелся в турецкой Анталье, в его тушении задействованы вертолеты. Пожар возник в двух местах в прилегающем к городу лесном массиве и быстро распространился на огромной территории из-за сильного ветра.

Позднее сообщалось, что вслед за Антальей и Муглой лесные пожары вспыхнули в ряде других провинций. С возгораниями борются вблизи города Дидим в провинции Айдын, а также в городах Бодрум, Адана, Кайсери и Мерсин. К 30 июля спасателям удалось локализовать 42 из 63 очагов возгорания.

Генконсульство России в Анталье призвало российских туристов быть готовыми к эвакуации из регионов, в которых бушуют лесные пожары. По данным российских дипломатов, к настоящему моменту очаги возгорания в Манавгате и его окрестностях локализованы, пожаротушение продолжается в ряде горных районов.