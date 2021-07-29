Лесные пожары вспыхнули в турецком курортном городе Бодрум

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"

В Турции лесные пожары вслед за Антальей и Муглой вспыхнули в ряде других провинций. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Отмечается, что с возгораниями борются вблизи города Дидим в провинции Айдын, а также в городах Бодрум, Адана, Кайсери и Мерсин.

Накануне стало известно, что сильный лесной пожар разгорелся в турецкой Анталье, в его тушении задействованы вертолеты. Пожар возник в двух местах в прилегающем к городу лесном массиве и быстро распространился на огромной территории из-за сильного ветра.

В ряде турецких курортов приостановили экскурсии из-за лесного пожара. По данным министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, в результате пожара пострадали более 50 человек.

По данным российского генконсульства в Анталье, лесной пожар в провинции не угрожает основным туристическим объектам, поэтому вопрос об эвакуации туристов не стоит.