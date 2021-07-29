Вопрос об эвакуации россиян из Антальи не рассматривается – генконсульство

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Лесной пожар в турецкой провинции Анталья не угрожает основным туристическим объектам, вопрос об эвакуации туристов не стоит, заявили в российском генконсульстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель дипмиссии отметил, что российские туристы сообщали о гари, задымлении и перебоях в электроснабжении на курортных объектах, однако данных о пострадавших в результате стихийного бедствия гражданах РФ не поступало.

"Мы внимательно следим за ситуацией. <...> Основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска, и им, по утверждению местных властей, с которыми поддерживаем постоянный контакт, ничего не угрожает. Поэтому вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался", – заявил он.

По его словам, к утру четверга, 29 июля, экстренные службы сумели справиться с очагами возгорания на большей части города Манавгат и окрестностей. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются в горных районах уезда Аксеки.

"По данным правоохранительных органов, в результате стихийного бедствия погиб один человек, пострадали более 60 человек. Эвакуированы жители 18 жилых кварталов и деревень", – добавили в генконсульстве.

Накануне стало известно, что сильный лесной пожар разгорелся в турецкой Анталье, в его тушении задействованы вертолеты. Пожар возник в двух местах в прилегающем к городу лесном массиве и быстро распространился на огромной территории из-за сильного ветра.

В ряде турецких курортов приостановили экскурсии из-за лесного пожара. По данным министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, в результате пожара пострадали более 50 человек.