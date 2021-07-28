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Москва 24

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В мире

17:32

Российские туристы рассказали о пожарах в Турции

происшествия пожар эксклюзив за рубежом

Фото: Москва 24

Российские туристы рассказали Москве 24 о лесных пожарах, происходящих в Турции.

По словам Артема Спивакова, который остановился в отеле между Антальей и Манавгатом, температура воздуха на курортах Турции сейчас достигает 40 градусов. Такая погода провоцирует все больше лесных пожаров.

"У нас пока в отеле все спокойно, нет никаких объявлений по громкой связи, туроператор с нами не связывался, речи об экстренной эвакуации пока не идет", – отметил он.

Турист уточнил, что местные власти успокаивают население и утверждают, что используют военную технику для ликвидации пожаров.

Ангелина Галичева, отдыхающая в турецком Сиде, также рассказала об обстановке.

"Буквально час назад небо было абсолютно черным, сейчас ситуация уже получше, но продолжают летать вертолеты и самолеты экстренной помощи. Никакой паники нет. Отдыхающие в полной безопасности, все купаются, развлекаются", – отметила она.

Сильный лесной пожар разгорелся в турецкой Анталье, в его тушении задействованы вертолеты. Пожар возник в двух местах в прилегающем к городу лесном массиве и быстро распространился на огромной территории из-за сильного ветра.

В ряде турецких курортов приостановили экскурсии из-за лесного пожара. По данным министра сельского и лесного хозяйств Бекира Пакдемирли, в результате пожара пострадали более 50 человек.

Туристка рассказала об обстановке в Турции на фоне пожара

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