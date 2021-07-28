В ряде турецких курортов приостановили экскурсии из-за лесного пожара

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В турецких городах Сиде, Соргун и Манавгат приостановили экскурсии из-за крупного лесного пожара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.

"По информации ведущих туроператоров, все туристические экскурсии в указанном регионе приостановлены и аннулированы до нормализации ситуации", – говорится в сообщении.

Также дипломаты сообщили, что обращений от российских туристов, находящихся на отдыхе в прилегающих к местам возгорания зонах, не поступало.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Анталья разгорелся лесной пожар. В его тушении задействованы 15 вертолетов и 106 пожарных машин.

Ситуация усугубляется сильным ветром, который ускоряет распространения огня. В частности, из-за пожара эвакуируют четыре квартала Манавгата.

Тем не менее, по словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, опасности для туристических объектов на данный момент пожар не представляет.

По данным министра сельского и лесного хозяйств Бекира Пакдемирли, в результате пожара пострадали более 50 человек.

