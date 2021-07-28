В ряде турецких курортов приостановили экскурсии из-за лесного пожара

17:31
Фото: youtube.com/TRT Haber
В турецких городах Сиде, Соргун и Манавгат приостановили экскурсии из-за крупного лесного пожара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.
"По информации ведущих туроператоров, все туристические экскурсии в указанном регионе приостановлены и аннулированы до нормализации ситуации", – говорится в сообщении.
Также дипломаты сообщили, что обращений от российских туристов, находящихся на отдыхе в прилегающих к местам возгорания зонах, не поступало.
Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Анталья разгорелся лесной пожар. В его тушении задействованы 15 вертолетов и 106 пожарных машин.
Ситуация усугубляется сильным ветром, который ускоряет распространения огня. В частности, из-за пожара эвакуируют четыре квартала Манавгата.
Тем не менее, по словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, опасности для туристических объектов на данный момент пожар не представляет.
По данным министра сельского и лесного хозяйств Бекира Пакдемирли, в результате пожара пострадали более 50 человек.
Сильный лесной пожар в Турции тушат с помощью 15 вертолетов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: