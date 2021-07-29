Один человек погиб в результате лесного пожара в Анталье

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Как минимум один человек погиб в результате сильного лесного пожара, бушующего вблизи турецкого города Манавгат в Анталье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли.

"Пожар в Манавгате находится под контролем, однако огонь еще есть в районе Аксеки, где погиб один человек. Еще 10 человек из-за пожара оказались заблокированы на плотине Оймапынар", – заявил министр.

Накануне стало известно, что сильный лесной пожар разгорелся в турецкой Анталье, в его тушении задействованы вертолеты. Пожар возник в двух местах в прилегающем к городу лесном массиве и быстро распространился на огромной территории из-за сильного ветра.

В ряде турецких курортов приостановили экскурсии из-за лесного пожара. По данным министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, в результате пожара пострадали более 50 человек.