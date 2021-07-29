В турецком Мармарисе туристов начали эвакуировать из отелей из-за лесного пожара

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В турецком курортном городе Мармарис туристов начали эвакуировать из отелей из-за распространения лесного пожара. Об этом сообщает РИА Новости.

Лес горит вблизи жилых домов и отелей, однако эвакуация идет в профилактических целях, поскольку направление ветра оставляет надежду на то, что огонь не достигнет зданий.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, в ликвидации пожара в районе Мармариса задействованы пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин.

В то же время глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр отметил, что в Анталье и Бодруме туристы продолжают свой отдых, решений об эвакуации не было.

28 июля сильный пожар разгорелся в лесном массиве в турецкой провинции Анталья. В его тушении участвуют вертолеты и больше ста единиц пожарной техники. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на огромной территории.

По данным Пакдемирли, в результате бедствия пострадали более 50 человек. Позже стало известно о гибели трех человек.

