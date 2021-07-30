В ходе борьбы с лесными пожарами в Турции локализованы 42 из 63 очагов возгорания

09:51
Фото: ТАСС/AP/Suat Metin
В Турции в ходе борьбы с лесными пожарами спасателям удалось локализовать 42 из 63 очагов возгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство сельского и лесного хозяйства страны.
"Всего пожары зафиксированы в 21 провинции Турции, включая Адану, Анталью, Мерсин и Муглу. Удалось локализовать 42 очага возгорания, в 21 районе продолжается борьба с огнем", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что по меньшей мере 183 человека пострадали при лесных пожарах, которые бушуют на юге Турции. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли утверждал, что для взятия ситуации под контроль потребуется время.
Сильный лесной пожар разгорелся в турецкой Анталье, в его тушении задействованы вертолеты. Пожар возник в двух местах в прилегающем к городу лесном массиве и быстро распространился на огромной территории из-за сильного ветра.
Позднее сообщалось, что вслед за Антальей и Муглой лесные пожары вспыхнули в ряде других провинций. С возгораниями борются вблизи города Дидим в провинции Айдын, а также в городах Бодрум, Адана, Кайсери и Мерсин.
Эрдоган заявил, что Турция мобилизовала все возможности для ликвидации пожаров
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