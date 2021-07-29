Очевидец рассказал о ситуации в турецком Мармарисе из-за лесного пожара

19:33
Фото: предоставлено очевидцем
Отдыхающий в турецком Мармарисе Алексей Пономарев в разговоре с Москвой 24 рассказал об обстановке на курорте из-за пожара.
Ранее СМИ сообщили о том, что туристов начали эвакуировать из отелей в турецком курортном городе Мармарис из-за распространения лесного пожара. Позднее глава национальной Федерации отельеров Сурури Чорабатыр опроверг эту информацию.
"В центре Мармариса сейчас ситуация стабильная, никакой эвакуации из отелей пока нет, движение не перекрыто", – рассказал Алексей.
Как отмечает отдыхающий, еще несколько часов назад ситуация на курорте была гораздо хуже: было очень много дыма, дышалось с трудом.
При этом, с его слов, никакой паники среди отдыхающих не было, сейчас на курорте ситуация гораздо лучше. "Весь день было очень много дыма, сейчас дыма стало гораздо меньше, вертолет уже один. Паники никакой нет, на курорте все стабильно, люди отдыхают", – рассказал турист.
В Турции продолжают бушевать лесные пожары. Все началось 28 июля с возгорания недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. 29 июля стало известно о пожарах в ряде других провинций. С возгораниями борются вблизи города Дидим в провинции Айдын, а также в городах Бодрум, Адана, Кайсери и Мерсин.
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