Более 180 человек пострадали из-за лесных пожаров в Турции

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По меньшей мере 183 человека пострадали при лесных пожарах, которые бушуют на юге Турции, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. Об этом сообщает РИА Новости.

"На данный момент у нас всего 183 пострадавших. Из-за жары пожары ожидались, но, к сожалению, они вспыхнули практически в один день. Чтобы полностью взять их под контроль, потребуется время", – сказал Пакдемирли.

Представитель Генконсульства РФ в Анталье сообщил, что ситуация с российскими туристами выясняется.

"Около 13:00 часов в окрестностях курортного города Мармариса по не выясненным пока причинам возник пожар, охвативший лесной массив, расположенный в непосредственной близости к городским кварталам и ряду гостиничных комплексов. По имеющейся информации, в превентивном плане была проведена эвакуация из некоторых зданий", – сказал собеседник агентства.

Представитель дипмиссии добавил, что на данный момент информации о жертвах или пострадавших россиянах не поступала.

Ранее сообщалось, что вслед за Антальей и Муглой лесные пожары вспыхнули в ряде других провинций. С возгораниями борются вблизи города Дидим в провинции Айдын, а также в городах Бодрум, Адана, Кайсери и Мерсин.

До этого сильный лесной пожар разгорелся в турецкой Анталье, в его тушении задействованы вертолеты. Пожар возник в двух местах в прилегающем к городу лесном массиве и быстро распространился на огромной территории из-за сильного ветра.

В ряде турецких курортов приостановили экскурсии из-за лесного пожара. По данным министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, в результате пожара пострадали более 50 человек.

По данным российского генконсульства в Анталье, лесной пожар в провинции не угрожает основным туристическим объектам, поэтому вопрос об эвакуации туристов не стоит.