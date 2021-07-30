Российских туристов призвали быть готовыми к эвакуации из пожароопасных регионов Турции

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Генконсульство России в Анталье призвало российских туристов быть готовыми к эвакуации из регионов Турции, в которых бушуют лесные пожары. Об этом сообщает ТАСС.

"Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации", – сказали в дипмиссии.

Там отметили, что генконсульство совместно с туроператорами, активистами общества соотечественников и местными властями поддерживает контакт с российскими туристами, консультирует по вопросам текущей ситуации и временному размещению.

"При обращении в индивидуальном порядке туроператоры в координации с генконсульством оказывают им необходимое содействие в переселении в более благополучные с точки зрения пожароопасной ситуации регионы", – уточнили в генконсульстве.

По данным российских дипломатов, к настоящему моменту очаги возгорания в Манавгате и его окрестностях локализованы, пожаротушение продолжается в ряде горных районов.

"В целом курортные зоны остаются вне опасности. В зависимости от направления ветра сохраняются задымление и запах гари. Это основная проблема, о которой сообщают ростуристы, отдыхающие в регионе", – заключили в дипмиссии.

Сильный лесной пожар разгорелся в турецкой Анталье, в его тушении задействованы вертолеты. Пожар возник в двух местах в прилегающем к городу лесном массиве и быстро распространился на огромной территории из-за сильного ветра.

Позднее сообщалось, что вслед за Антальей и Муглой лесные пожары вспыхнули в ряде других провинций. С возгораниями борются вблизи города Дидим в провинции Айдын, а также в городах Бодрум, Адана, Кайсери и Мерсин. К 30 июля спасателям удалось локализовать 42 из 63 очагов возгорания.

По некоторым данным, в результате стихийного бедствия пострадали по меньшей мере 183 человека.