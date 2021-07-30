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Число погибших из-за лесных пожаров в Турции увеличилось до четырех человек. Такие данные привел министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

До этого было известно о трех погибших в результате ударов стихии.

"К сожалению, в Мармарисе мы потеряли еще одного гражданина", - заявил глава Минсельхоза в своем аккаунте в Twiiter.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 183 человека пострадали при лесных пожарах, которые бушуют на юге Турции. Пакдемирли утверждал, что для взятия ситуации под контроль потребуется время.

Сильный лесной пожар разгорелся в турецкой Анталье, в его тушении задействованы вертолеты. Пожар возник в двух местах в прилегающем к городу лесном массиве и быстро распространился на огромной территории из-за сильного ветра.

Позднее сообщалось, что вслед за Антальей и Муглой лесные пожары вспыхнули в ряде других провинций. С возгораниями борются вблизи города Дидим в провинции Айдын, а также в городах Бодрум, Адана, Кайсери и Мерсин.