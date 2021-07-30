Эвакуированные туристы вернулись в отели турецкого района Бодрум

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Фото: dpa/picture-alliance/TASS/Cevin Dettlaff
Туристы, эвакуированные в районе турецкого Бодрума, вернулись в свои отели. Об этом заявил мэр города Ахмет Арас в беседе с РИА Новости.
Градоначальник сообщил, что все пожары в указанном районе были потушены. При этом в Бодруме обошлось без пострадавших.
"При эвакуации мы всех вывезли по морю. После того, как пожар в Гюверджинлике был потушен, туристы начали возвращаться в отели", – сказал Арас.
Он подчеркнул, что постоянно контактировал с консульствами России, Украины и Германии. По этим каналам решались вопросы, касающиеся проблем туристов.
"Все потушено, с отелями сейчас никаких проблем нет. Но большие площади нашего чудесного леса выгорели", – сказал мэр.
Он отметил, что в соседнем районе Мармарис пожар еще не ликвидирован.
Ранее в турецком курортном городе Бодрум около ста россиян эвакуировали из отеля Titanik Deluxe Bodrum из-за подступающего лесного пожара. Сообщалось, что постояльцев временно перевели в расположенные поблизости отели Lujo Bodrum и La Blanche Resort Bodrum
В Турции продолжают бушевать лесные пожары. Все началось 28 июля с возгорания недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. 29 июля стало известно о пожарах в ряде других провинций.
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