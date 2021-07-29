Отели Турции предоставят туристам альтернативные варианты размещения при необходимости

16:14
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Турецкие отели предоставят туристам альтернативные варианты размещения, если это понадобится в связи с лесными пожарами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию отельеров Турции (TUROFED).
Там отметили, что в настоящее время лесные пожары не сильно угрожают работе отелей в курортных регионах.
"В случае необходимости постояльцам будут предоставлены альтернативные варианты размещения, с этим каких-либо сложностей не возникнет", – сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что вслед за Антальей и Муглой лесные пожары вспыхнули в ряде других провинций. С возгораниями борются вблизи города Дидим в провинции Айдын, а также в городах Бодрум, Адана, Кайсери и Мерсин.
До этого сильный лесной пожар разгорелся в турецкой Анталье, в его тушении задействованы вертолеты. Пожар возник в двух местах в прилегающем к городу лесном массиве и быстро распространился на огромной территории из-за сильного ветра.
В ряде турецких курортов приостановили экскурсии из-за лесного пожара. По данным министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, в результате пожара пострадали более 50 человек.
По данным российского генконсульства в Анталье, лесной пожар в провинции не угрожает основным туристическим объектам, поэтому вопрос об эвакуации туристов не стоит.
Туристы рассказали о ситуации с лесными пожарами на турецких курортах
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