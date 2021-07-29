Россиян эвакуируют из отеля в Бодруме из-за лесного пожара

18:02
Фото: телеграм-канал "Baza"
В турецком курортном городе Бодрум около ста россиян эвакуируют из отеля Titanik Deluxe Bodrum из-за подступающего лесного пожара. Об этом сообщает АТОР.
"Сам отель не горит, туристы эвакуируются превентивно. Горит прилегающий к нему лес на горе, на склоне которой располагаются корпуса отеля Titanik Deluxe Bodrum", – отметила заместитель генерального директора туроператора ANEX Tour Яна Муромова.
Постояльцев временно переводят в расположенные поблизости отели Lujo Bodrum и La Blanche Resort Bodrum, решений об эвакуации которых пока не принималось. По некоторым данным, часть туристов пришлось забирать прямо с пляжа и доставлять их на лодках и яхтах.
По словам Муромовой, власти Бодрума рассчитывают локализовать пожар к вечеру четверга, после чего туристы смогут вернуться в свой отель.
28 июля сильный пожар разгорелся в лесном массиве в турецкой провинции Анталья. В его тушении участвуют вертолеты и больше ста единиц пожарной техники. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на огромной территории.
Из отелей начали эвакуировать отдыхающих в курортном городе Мармарис. Эвакуация идет в профилактических целях, поскольку, несмотря на то что лес горит вблизи жилых домов и отелей, направление ветра оставляет надежду на то, что огонь не достигнет зданий.
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