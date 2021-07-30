Туроператоров попросили содействовать туристам в изменении условий поездок в Турцию

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Ростуризм обратился к туроператорам с просьбой содействовать туристам, если условия поездок будут меняться из-за пожаров в Турции. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Туроператоров мы просим максимально оперативно информировать туристов о ситуации и идти навстречу, если условия путешествия будут меняться", – говорится в ее обращении, опубликованном на сайте ведомства.

Догузова отметила, что, согласно информации туроператоров и генконсульства РФ в Анталье, ситуация продолжает оставаться непростой.

"При этом турецкие власти делают все возможное для локализации пожаров и обеспечения безопасности туристов. Мы надеемся, что в самое ближайшее время все очаги будут ликвидированы", – добавила глава Ростуризма.

Сильный лесной пожар разгорелся в турецкой Анталье, в его тушении задействованы вертолеты. Пожар возник в двух местах в прилегающем к городу лесном массиве и быстро распространился на огромной территории из-за сильного ветра.

Позднее сообщалось, что вслед за Антальей и Муглой лесные пожары вспыхнули в ряде других провинций. С возгораниями борются вблизи города Дидим в провинции Айдын, а также в городах Бодрум, Адана, Кайсери и Мерсин. К 30 июля спасателям удалось локализовать 42 из 63 очагов возгорания.

По некоторым данным, в результате стихийного бедствия пострадали по меньшей мере 183 человека.

Генконсульство России в Анталье призвало российских туристов быть готовыми к эвакуации из регионов, в которых бушуют лесные пожары. По данным российских дипломатов, к настоящему моменту очаги возгорания в Манавгате и его окрестностях локализованы, пожаротушение продолжается в ряде горных районов.