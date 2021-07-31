Эрдоган допустил, что причиной лесных пожаров в Турции могли стать поджоги

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Власти Турции рассматривают различные версии возникновения лесных пожаров в южных регионах, в том числе поджоги, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание", – сказал он.

Ранее стало известно, что Россия направила в охваченные огнем регионы Турции пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8 для помощи в борьбе со стихийным бедствием. Эрдоган в ходе телефонного разговора поблагодарил Владимира Путина за поддержку.

Сильный лесной пожар разгорелся в турецкой Анталье, в его тушении задействованы вертолеты. Пожар возник в двух местах в прилегающем к городу лесном массиве и быстро распространился на огромной территории из-за сильного ветра.

Позднее сообщалось, что вслед за Антальей и Муглой лесные пожары вспыхнули в ряде других провинций. С возгораниями борются вблизи города Дидим в провинции Айдын, а также в городах Бодрум, Адана, Кайсери и Мерсин.