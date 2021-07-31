Россия направила авиацию на тушение пожаров в Турции

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Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за помощь в тушении лесных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Как уточняется, российская сторона направила в охваченные огнем регионы Турции пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин обсудил по телефону с Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге республики. Отмечалось, что российский лидер подтвердил, что Москва продолжит оказывать всестороннюю помощь в тушении пожаров. Президент Турции "тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку".

"Эрдоган поблагодарил Путина за отправку в Турцию для тушения пожаров пяти самолетов Ил-76 с водозабором 40 тонн и трех пожарных вертолетов Ми-8", – говорится в сообщении.

В администрации турецкого лидера добавили, что Путин, в свою очередь, пожелал скорейшей нормализации обстановки.

Сильный лесной пожар разгорелся в турецкой Анталье, в его тушении задействованы вертолеты. Пожар возник в двух местах в прилегающем к городу лесном массиве и быстро распространился на огромной территории из-за сильного ветра.

Позднее сообщалось, что вслед за Антальей и Муглой лесные пожары вспыхнули в ряде других провинций. С возгораниями борются вблизи города Дидим в провинции Айдын, а также в городах Бодрум, Адана, Кайсери и Мерсин. К 30 июля спасателям удалось локализовать 42 из 63 очагов возгорания.

Генконсульство России в Анталье призвало российских туристов быть готовыми к эвакуации из регионов, в которых бушуют лесные пожары. По данным российских дипломатов, к настоящему моменту очаги возгорания в Манавгате и его окрестностях локализованы, пожаротушение продолжается в ряде горных районов.