Около 100 россиян эвакуированы из турецкого Бодрума из-за пожара

19:59
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Среди эвакуированных в связи с лесными пожарами из турецкого города Бодрум находятся 100 российских туристов, их временно разместят в других гостиницах, рассказали в генконсульстве России в Анталье. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель дипмиссии отметил, что серьезный очаг возгорания возник в восточном пригороде Бодрума около 15:00 по московскому времени. Во избежание возможных жертв и пострадавших власти начали организованную эвакуацию местных жителей и туристов.
"Часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте. По имеющейся у генконсульства информации, среди покинувших квартал есть и российские граждане, порядка 100 человек, которые находились здесь на организованном отдыхе по линии туроператоров. Их жизнь вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым", – рассказал он.
Ранее стало известно, что постояльцев трех пятизвездочных отелей Бодрума стали эвакуировать из-за нового лесного пожара, бушующего в регионе. Эвакуацию туристов начали из соображений безопасности.
В Турции ведут борьбу с лесными пожарами с 28 июля. Первые возгорания возникли в двух местах в прилегающем к Анталье лесном массиве и быстро распространились на огромной территории из-за сильного ветра.
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