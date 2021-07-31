Около 100 россиян эвакуированы из турецкого Бодрума из-за пожара

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Среди эвакуированных в связи с лесными пожарами из турецкого города Бодрум находятся 100 российских туристов, их временно разместят в других гостиницах, рассказали в генконсульстве России в Анталье. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель дипмиссии отметил, что серьезный очаг возгорания возник в восточном пригороде Бодрума около 15:00 по московскому времени. Во избежание возможных жертв и пострадавших власти начали организованную эвакуацию местных жителей и туристов.

"Часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте. По имеющейся у генконсульства информации, среди покинувших квартал есть и российские граждане, порядка 100 человек, которые находились здесь на организованном отдыхе по линии туроператоров. Их жизнь вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым", – рассказал он.

Ранее стало известно, что постояльцев трех пятизвездочных отелей Бодрума стали эвакуировать из-за нового лесного пожара, бушующего в регионе. Эвакуацию туристов начали из соображений безопасности.

В Турции ведут борьбу с лесными пожарами с 28 июля. Первые возгорания возникли в двух местах в прилегающем к Анталье лесном массиве и быстро распространились на огромной территории из-за сильного ветра.