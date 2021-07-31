В Турции задержали подозреваемого в поджогах на юге страны

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджоге лесных массивов на юге страны, сообщает РИА Новости.

"Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных – наш долг", – заявил Эрдоган.

Ранее президент сообщил, что в расследовании лесных пожаров в южной части страны не исключается версия поджогов. Он также отметил, что виновные "понесут самое суровое наказание".

Лесные пожары начались недалеко от туристического города Антальи 28 июля. В условиях жары, сухой погоды и сильного ветра возгорание быстро распространилось и добралось до других городов, в том числе курортных.

Ранее постояльцев трех пятизвездочных отелей Бодрума стали эвакуировать из-за нового лесного пожара, бушующего в регионе. Среди эвакуированных находятся 100 российских туристов, их временно разместят в других гостиницах.

