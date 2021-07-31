Семь человек пострадали при пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде

Фото: МЧС России

В Нижнем Новгороде произошел пожар в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета, пострадали семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

Там пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 17:23 по московскому времени. Возгоранию присвоили третий ранг, его площадь составила 45 квадратных метров. Отрытое горение удалось ликвидировать к 18:13.

"Семь человек пострадали", – сказали в пресс-службе, уточнив, что были спасены 25 человек, еще 15 эвакуированы.

Источник в экстренных службах отметил, что огонь с четвертого этажа здания перекинулся на чердак.

Ранее пожар произошел в офисном здании на юго-западе столицы. Открытое горение наблюдалось из трех окон. Позже его удалось локализовать.