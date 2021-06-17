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Происшествия

17 июня, 20:15

Крупный пожар произошел в производственном здании во Владимирской области

происшествия регионы пожар

Фото: МЧС России по Владимирской области

Пожар произошел в производственном здании в городе Струнино Владимирской области. Площадь горения составляет почти 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 18:27 поступило сообщение о пожаре в производственном здании в городе Струнино, на улице Островского, 7. Происходит горение в двух цехах, котельной и готовой продукции на предварительно общей площади 9 250 квадратных метров", – подчеркнули в ведомстве.

Некоторые источники рассказали, что по данному адресу располагается деревообрабатывающее предприятие.

На место дополнительно следуют 15 единиц техники и 40 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Челябинской области загорелась птицефабрика. По предварительным данным, площадь возгорания составляла 4 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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