Площадь пожара на птицефабрике в Челябинской области составляет 4 тыс кв м – МЧС

Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов
В Челябинской области загорелась птицефабрика. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 4 тысячи квадратных метров.
"Происходит горение кровли и внутри здания птичника", – рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС.
Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее крупное возгорание произошло на автогазозаправке, расположенной в Новосибирске по адресу Гусинобродское шоссе, дом 60. В результате инцидента пострадали 35 человек. Некоторые из них в момент происшествия находились в проезжавших мимо машинах.