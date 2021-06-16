Директора АЗС в Новосибирске арестовали

Суд Новосибирска отправил в СИЗО директора взорвавшейся автозаправки

Директора автозаправочной станции в Новосибирске, где произошел крупный пожар, арестовали. Соответствующее решение принял Центральный районный суд Новосибирска, говорится на сайте суда.

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 16.06.2021, в отношении обвиняемого Гармидера Р. И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 14.08.2021", – говорится в сообщении.

ЧП произошло в понедельник на автогазозаправке, расположенной в Новосибирске по адресу Гусинобродское шоссе, дом 60. По факту пожара было возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В результате инцидента пострадали 35 человек. При этом за помощью продолжают обращаться новые пострадавшие. Некоторые из них в момент происшествия находились в проезжавших мимо машинах.

Ранее сообщалось о задержании по подозрению в совершении преступления директора компании "Сибгаз", арендовавшей сгоревшую автозаправку, а также инженера АЗС.

По данным следователей, они не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа на АЗС.