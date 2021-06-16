Директора АЗС в Новосибирске арестовали

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Суд Новосибирска отправил в СИЗО директора взорвавшейся автозаправки
Директора автозаправочной станции в Новосибирске, где произошел крупный пожар, арестовали. Соответствующее решение принял Центральный районный суд Новосибирска, говорится на сайте суда.
"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 16.06.2021, в отношении обвиняемого Гармидера Р. И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 14.08.2021", – говорится в сообщении.
ЧП произошло в понедельник на автогазозаправке, расположенной в Новосибирске по адресу Гусинобродское шоссе, дом 60. По факту пожара было возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
В результате инцидента пострадали 35 человек. При этом за помощью продолжают обращаться новые пострадавшие. Некоторые из них в момент происшествия находились в проезжавших мимо машинах.
Ранее сообщалось о задержании по подозрению в совершении преступления директора компании "Сибгаз", арендовавшей сгоревшую автозаправку, а также инженера АЗС.
По данным следователей, они не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа на АЗС.
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