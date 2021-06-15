Инженера АЗС задержали после пожара в Новосибирске

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Следователи в Новосибирске по подозрению в совершении преступления задержали инженера газовой АЗС, на которой 14 июня произошли взрывы и пожар. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Ранее стало известно о задержании директора компании "Сибгаз", арендовавшей данную автозаправку.

"В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер газовой АЗС, которые не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа", – уточнили в СК.

В ведомстве также добавили, что следователи намерены ходатайствовать об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

ЧП произошло накануне на автогазозаправке, расположенной в Новосибирске по адресу Гусинобродское шоссе, дом 60. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В результате инцидента пострадали 35 человек.

В экстренных службах также заявили, что за помощью продолжают обращаться новые пострадавшие. Некоторые из них в момент происшествия находились в проезжавших мимо машинах.

