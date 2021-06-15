Директора АЗС задержали после пожара в Новосибирске

09:14
Фото: СК РФ
Следователи задержали директора компании "Сибгаз", арендовавшей АЗС в Новосибирске, на которой произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампрокурора Новосибирской области Павла Смагоринского.
"Был задержан директор общества, хозяин АЗС", – сказал он.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее сообщил, что основной причиной пожара могло стать несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководства.
ЧП произошло накануне на автогазозаправке, расположенной по адресу Гусинобродское шоссе, дом 60. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
В результате взрывов и пожара пострадали 35 человек.
В экстренных службах также заявили, что за помощью продолжают обращаться новые пострадавшие. Некоторые из них в момент происшествия находились в проезжавших мимо машинах.
35 человек пострадали в результате ЧП на АЗС в Новосибирске
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