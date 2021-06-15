Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске увеличилось до 35

05:30
Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области
35 человек пострадали в результате взрывов и пожара на АЗГС в Новосибирске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя экстренных служб.
"Всего пострадали 35 человек, 20 из них госпитализированы в основном с ожогами", – заявил источник.
Он уточнил, что 15 пострадавших получают помощь амбулаторно. При этом состояние свыше 10 человек остается тяжелым.
В экстренных службах также заявили, что за помощью продолжают обращаться новые пострадавшие. Некоторые из них в момент происшествия находились в проезжавших мимо машинах.
По факту пожара было открыто уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Ранее в пресс-службе МЧС России уточнили, что пожар удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий номер сложности.
Позднее пожар на заправке был полностью потушен. По данным МЧС, причиной возгорания стало отсутствие заземления у цистерны с газом.
35 человек пострадали в результате ЧП на АЗС в Новосибирске
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