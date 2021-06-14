Число пострадавших при пожаре на АЗГС в Новосибирске возросло до 25

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Пострадавшими при пожаре на АЗГС в Новосибирске стали 25 человек. Об этом ТАСС рассказала главврач городской станции скорой помощи Ирина Большакова.

"Сейчас на данный момент 25 пострадавших, среди них один тяжелый и один ребенок 12 лет – средней степени тяжести", – отметила собеседница.

Также сообщалось, что шесть человек находятся в реанимации.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что пожар удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий номер сложности.

Также в ведомстве подтвердили, что жилым домам пожар не угрожает, однако огонь может перейти на складское помещение.

