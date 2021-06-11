Задымление произошло в здании рядом с офисом "Роскосмоса" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Задымление произошло в офисном здании на Бережковской набережной рядом с офисом "Роскосмоса" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Офисное здание на Бережковской набережной, доме 20, эвакуируют из-за задымления", – сказал источник.

В непосредственной близости от этого здания расположен офис госкорпорации "Роскосмос" и его головное предприятие – Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш).

В пресс-службе московского главка МЧС сообщили, что возгорания в офисном здании в центре Москвы не было, сработала система пожаротушения.

Ранее пожар произошел на автомойке в городском округе Мытищи. Позднее огонь перекинулся на хостел. Из здания хостела были эвакуированы 15 человек. В результате пожара никто не пострадал.