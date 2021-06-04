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Происшествия

06:30

15 человек эвакуировали из хостела из-за пожара в Подмосковье

происшествия пожар

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Пожар случился на автомойке в городском округе Мытищи. Позднее огонь перекинулся на хостел, информирует РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы МЧС.

Сообщается, что сигнал о пожаре поступил в дежурную часть 02:18. Возгорание случилось в населенном пункте Вешки на улице Северной, дом 2 Б.

"Произошел пожар в здании автомойки с переходом огня на трехэтажное кирпичное здание хостела и одноэтажное здание магазина", – объяснили в МЧС.

Из здания хостела были эвакуированы 15 человек. В результате пожара никто не пострадал.

В 03:52 было объявлено о локализации пожара.

"Пожар локализован на площади 874 квадратных метров", – заявили в ведомстве.

Там добавили, что в тушении возгорания участвуют 36 человек и 9 единиц техники.

Ранее семь гаражей загорелись на юго-западе Москвы. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В результате никто не пострадал.

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