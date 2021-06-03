Семь гаражей загорелись на юго-западе Москвы

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Пожар произошел на юго-западе Москвы. Огонь охватил семь гаражей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На Голубинской улице, владении 22, корпусе 1, происходит пожар в семи гаражах на площади около 150 квадратных метров. В гаражах могут находиться газовые баллоны", – говорится в сообщении.

Источник агентства уточнил, что возгорание удалось локализовать, в настоящее время пожар тушат. Информация о пострадавших уточняется.

Позднее в МЧС сообщили, что возгорание удалось ликвидировать.

Ранее крупный пожар произошел в сварочном цехе в подмосковных Мытищах. Жертвами происшествия стали пять человек.