Пожар на территории воинской части в столице ликвидирован

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар на территории воинской части на северо-востоке столицы потушили, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Возгорание в гаражных боксах ликвидировано, пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.

Пожар вспыхнул на территории воинской части на улице Вешних Вод в понедельник утром. Площадь возгорания составляла 150 квадратных метров. С места происшествия эвакуировали восемь автомобилей.

Ранее сообщалось, что в гаражных боксах находились баллоны с кислородом и бутаном.

