Пожар произошел на территории воинской части в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар вспыхнул на территории воинской части на северо-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На территории воинской части на улице Вешних Вод произошло возгорание в гаражных боксах, где находятся баллоны с кислородом и бутаном. Пожар распространяется по кровле", – сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составляет 150 квадратных метров. С места происшествия эвакуировали восемь автомобилей. По предварительным данным, обрушилась кровля горящего здания.

Ранее пожар произошел в квартире в столичном районе Беговой. При тушении удалось спасти четырех человек. Площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Горели личные вещи и мебель.

