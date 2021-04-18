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В подмосковном Одинцове произошел пожар в ресторане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Возгорание удалось локализовать

"Город Одинцово – пожар в ресторане Загородный очаг. Локализован, 90 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Также известно, что из здания были эвакуированы 20 человек. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы. По имеющимся данным, возгорание случилось по адресу улица Петрозаводская, дом 28.