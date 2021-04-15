В МВД рассказали о матери детей, погибших при пожаре на Урале

10:29
Фото: телеграм-канал Mash
Мать семерых детей, пятеро из которых погибли при пожаре в частном доме в селе Бызово Свердловской области, ранее состояла на учете в полиции из-за злоупотребления алкоголем. Об этом сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Мать сначала злоупотребляла спиртными напитками, но потом встала на правильный путь и завязала, поэтому сняли (с учета)", – сказал собеседник агентства.
Горелых добавил, что отец некоторых детей отбывает наказание в одной из колоний за ДТП и кражи.
По факту гибели детей при пожаре прокуратура Пригородного района проводит проверку. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.
Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых ранее сообщил, что причиной возгорания могли стать ветхость электропроводки или нарушение правил противопожарной безопасности.
Горелых также уточнил, что возгорание произошло в доме 1957 года постройки с печным отоплением.
Пожар охватил дом в деревне Бызово на Рябиновой улице. Площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. В пожаре погибли пять детей, двое взрослых и двое детей были госпитализированы.
В результате пожара в Свердловской области погибли пять детей
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