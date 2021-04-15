Названа возможная причина возгорания в частном доме на Урале

08:15
Фото: Главное управление МЧС по Свердловской области
Причиной пожара в жилом доме в Свердловской области могли стать ветхость электропроводки или нарушение правил противопожарной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
"Сотрудники полиции совместно с коллегами из МЧС и СКР отрабатывают различные версии пожара с гибелью людей, в том числе связанную с ветхостью электропроводки, нарушениями правил противопожарной безопасности, возгоранием надворных построек с переходом огня на дом и другие", – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Специалист также уточнил, что возгорание произошло в доме 1957-го года постройки с печным отоплением. Помещение было приобретено на средства материнского капитала.
Согласно официальным данным регионального Главного управления МЧС России, жертвами пожара стали по меньшей мере четыре ребенка, проживавшие в многодетной семье. По последней информации, тело еще одного погибшего пока не найдено.
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