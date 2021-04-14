Взрослый и ребенок пострадали в результате пожара на западе Москвы

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В результате пожара в квартире жилого дома на западе столицы пострадали взрослый и ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"При пожаре в квартире по адресу Багратионовский проезд, дом 3, пострадали взрослый и ребенок. Ребенок в тяжелом состоянии", – заявил источник.

По данным столичного главка МЧС, открытое горение было сбито, с верхних этажей дома удалось спасти шесть человек.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области сгорели более 20 домов, в том числе четыре жилых здания. В результате пожара никто не пострадал.

